Винисиус заявил, что навсегда хочет остаться в «Реале» после победы в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признался, что навсегда хочет остаться в мадридском клубе.

1 июня мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). 23-летний бразилец удвоил преимущество «Реала» на 83-й минуте.

«Я хочу остаться здесь навсегда. Надеюсь, Флорентино Перес (президент «Реала») увидит это интервью и снова продлит мой контракт», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.