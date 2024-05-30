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Сегодня, 09:10

Винисиус заявил, что «Реал» готов к финалу Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, чего ждет от финального матча Лиги чемпионов против «Боруссии». Он отметил, что команда готова к встрече.

«Мы дожны быть сосредоточены на предстоящем финале. После этого финала я хочу выиграть еще один, а потом еще. «Реал» должен быть максимально готов к этой игре. Этот матч закончит наш невероятный сезон», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.

Ранее Винисиус рассказал о важности совершенствоваться.

Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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