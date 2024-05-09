Винисиус: «Игроки «Реала» знают, что можем переломить ситуацию, несмотря ни на что»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это — «Реал»! Мы всегда, всегда верим. Просто волшебно играть за эту команду, на этом стадионе и столько раз выходить на поле. Вот еще один пример того, что мы всегда верим в себя, всегда способны победить. Мы знаем, что можем переломить ситуацию, несмотря ни на что.

Если необходимо возвращаться назад и помогать в защите, я делаю это без проблем. Да что угодно, лишь бы попасть в ближайший финал. Мне повезло — очень горжусь тем, что играю в этой великолепной футболке. Играть за «Реал» — мечта. Я приехал из Сан-Гонсалу, а обычно люди оттуда не пробиваются. И здесь я помогаю этому великому клубу, этим чудесным болельщикам, которые так меня любят — и я их тоже, — творить историю и делать ее все более великой», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисиуса.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».