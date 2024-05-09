Винисиус признан лучшим игроком матча «Реал» — «Бавария»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). На его счету одна голевая передача.

«Его активность была угрозой, которая вселила в «Реал» веру в победу. Его подход к игре был заразительным, а его многочисленные обводки помогли хозяевам поля забить важнейший первый гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».