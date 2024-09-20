Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:04

Вирц опередил Кейна в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Telegram Дзен

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

21-летний хавбек забил два гола в ворота «Фейеноорда» (4:0) в матче 1-го тура общего этапа еврокубкового турнира.

Вирц опередил в голосовании нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, который отметился покером в ворота загребского «Динамо» (9:2). Также немец оставил позади себя игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии».

Флориан Вирц
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Жестокая «Бавария», фиаско тер Штегена и новый герой «Боруссии». Итоги первого тура Лиги чемпионов
Головин — о победе над «Барселоной»: «Могли выиграть и крупнее!»
Тренер «Монако» Хюттер заявил, что Головин хорошо сыграл против «Барселоны»
Головин пошутил после победы над «Барселоной»
«Тренер выпустил Головина, поняв, что пора играть». Во Франции оценили игру россиянина против «Барселоны»
Вратарь «Арсенала» совершил роскошный двойной сейв в Лиге чемпионов. Райе пора в основу сборной?
Сегодня
Вчера
Неделя