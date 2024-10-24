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Ван Дейк: «Ливерпуль» небрежно владел мячом в конце матча с «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Лейпцигом» (1:0) в матче 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

«На этом стадионе очень непросто играть. Мы контролировали игру в течение 70 минут, но потом они перехватили инициативу, в основном из-за наших ошибок. Мы небрежно владели мячом. В результате соперник создал несколько моментов. Мы сами в этом виноваты», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль

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