Ван Дейк: «Не помню, чтобы с «Ливерпулем» ранее случались 4 поражения подряд, но мы справились с этим как команда»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, можно ли считать этот результат заявлением, но это победа, и мы можем отталкиваться от нее. Я уже довольно давно в футболе. Конечно, мы были расстроены после четырех поражений подряд. Не помню, чтобы с нами такое случалось, но мы справились с этим как команда, держались вместе и ответили недоброжелателям. Сегодня мы победили — у нас три очка. Теперь надо восстановиться и как следует подготовиться к выходным», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» с 6 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Айнтрахт» идет на 22-й строчке — 3 очка.