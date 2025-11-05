Ван Дейк: «Считаю, что «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру с «Реалом»

5 ноября, 01:49
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Матч потребовал больших усилий и энергии. У «Реала» классные игроки, и мы это знаем, знаем их сильные стороны, знаем, как эта команда может наказывать. Мы видели это в последние недели. Поэтому надо было действовать точно во всем. Я считаю, что мы идеально выполнили план на игру», — цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.
«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.