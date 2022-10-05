Вирджил ван Дейк — о победе над «Рейнджерс»: «Самое главное — это обрести уверенность в себе»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Рейнджерс» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Самое главное — это обрести уверенность в себе. Мы владели мячом и создавали моменты. Мы постараемся принести все это в нашу следующую игру. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы быть готовым к следующему матчу. Это обязательство, которое есть у всех нас, и это то, чего от нас ждут. Мы должны извлечь позитивные моменты из этой игры и с нетерпением ждать предстоящих матчей [против «Арсенала» в премьер-лиге и против «Рейнджерс» на следующей неделе]», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.