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Сегодня, 07:26

Кафанов: Хайкин в матче с «Црвеной Звездой» сделал все, что от него зависело"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Црвены звезды» (0:2).

«Несмотря на счет, это был один из лучших матчей Никиты в еврокубках. Он сделал все, чтобы команда прошла дальше. Хайкина нельзя упрекнуть в голах ни с пенальти, ни с углового, когда забили головой. В этой ситуации, он сделал все, что мог. Угадал направление при пенальти и реагировал на удар с близкого расстояния, когда забивали второй гол. Он сделал все, что от него зависело.

Никита провел 51 матч в еврокубках. Конечно, в таких матчах он получает большой опыт, чем игра в чемпионате, какой бы ни был уровень чемпионата», — цитирует Metaratings.ru Кафанова.

 
Урош Спаич празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Буде-Глимт&raquo;. Вайсс вывел «Слован» в Лигу чемпионов после безумного камбэка, экс-защитник «Краснодара» — главный герой «Црвены Звезды»

 

Источник: Metaratings.ru
Никита Хайкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Виталий Кафанов
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