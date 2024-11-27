Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:10

Кафанов: «К сожалению, сейчас будут вспоминать гол от «Баварии», а то, что Сафонов спасал команду, никто»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об адаптации 25-летнего Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«К сожалению, сейчас будут вспоминать гол от «Баварии», а то, что Сафонов спасал команду, никто и не будет вспоминать. Это такая вратарская судьба... Матвей провел отличный матч, это его первая встреча на таком уровне. Думаю, что тренеры «ПСЖ» видят его огромный потенциал, верят в него, и эту игру без сомнения можно занести в актив нашего вратаря. Пусть пройдет несколько дней, все уляжется, Матвей проанализирует игру, после этого с ним свяжемся и обсудим этот матч», — сказал Кафанов «СЭ».

Российский голкипер в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне российский вратарь провел 6 матчей, отстояв три встречи «на ноль».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Кафанов — об игре Сафонова против «Баварии»: «Сохранял команду, давая ей шанс сравнять счет»
Кафанов о пропущенном голе Сафонова от «Баварии»: «Если бы не было блокировки, то Матвей бы спокойно забрал мяч»
Барбоза — об игре Сафонова: «Он доказал, что заслуживает быть первым номером в команде»
Нигматуллин — о пропущенном голе Сафонова от «Баварии»: «Чуточку не повезло»
Во Франции считают, что без Сафонова «ПСЖ» было бы тяжелее в игре с «Баварией»
Сафонов не заслужил насмешек за матч против «Баварии». Матвей точно не провалился
Сегодня
Вчера
Неделя