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Кафанов — об игре Сафонова против «Баварии»: «Сохранял команду, давая ей шанс сравнять счет»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» игру 25-летнего голкипера Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Момент с пропущенным голом был непростой. Матвея блокировали, ему пришлось оббегать соперника, чтобы добраться до мяча. Но Матвей сыграл в мяч, отбил его, но соперник добил. Матвей провел очень сильный матч, если брать уровень команд. И в упор его расстреливали, и он вытащил мяч из нижнего угла. Сохранял команду в игре, давая ей шанс сравнять счет, но, к сожалению, «ПСЖ» не смог сам забить. Но Сафонов провел очень хороший матч», — сказал Кафанов «СЭ».

Российский голкипер сделал 6 сейвов и получил оценку 7,1 по версии портала SofaScore— 4-е место среди игроков «ПСЖ». По версии Flashscore Матвей Сафонов — лучший игрок своей команды в матче с оценкой 7,5.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку, имея в активе 4 очка.

Матвей Сафонов
Виталий Кафанов

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