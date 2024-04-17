Витинья — о выходе в полуфинал: «Это невероятно. Сложно описать словами»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это невероятно. Сложно описать словами. Я грезил этим всю неделю, чтобы быть готовым забить, помогать команде, пройти в полуфинал. Вот мы — в полуфинале, и надо это подчеркивать, отдавать этому должное. Мы очень счастливы. Наши болельщики в нас верили, и, думаю, они были единственными, кто верил.

Даже когда первыми пропустили, мы не сдались. Это тяжело психологически, но тренер сказал нам, что с холодной головой эта игра будет выиграна. Отставать на два гола по сумме встреч морально тяжело, но мы сохраняли спокойствие. Приступили к поиску голевых ситуаций и показали фантастическую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».