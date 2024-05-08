Витинья: «Игроки «ПСЖ» отдали все силы, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сейчас нелегко говорить. Покидаем турнир с ощущением, что отдали все. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые были невероятными. Мы отдали все силы, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Я думаю, что это начало проекта, но сегодня вечером я не знаю, что сказать», — цитирует L'Equipe Витинью.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».