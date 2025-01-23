Витинья: «Уверены в том, что сможем победить и в последнем матче, и «ПСЖ» пройдет дальше»

Сегодня, 01:47
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Это прекрасные ощущения. Великолепные! Большое спасибо болельщикам, которые до самого конца нас подгоняли. Здесь, на «Парк де Пренс», они создали прекрасную атмосферу. Мы очень-очень счастливы.
Остается еще одна игра. Как и всегда, мы уверены в том, что сможем победить, отлично проведя матч, и пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.
«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.