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Витинья: «Уверены в том, что сможем победить и в последнем матче, и «ПСЖ» пройдет дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это прекрасные ощущения. Великолепные! Большое спасибо болельщикам, которые до самого конца нас подгоняли. Здесь, на «Парк де Пренс», они создали прекрасную атмосферу. Мы очень-очень счастливы.

Остается еще одна игра. Как и всегда, мы уверены в том, что сможем победить, отлично проведя матч, и пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
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