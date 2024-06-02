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Сегодня, 17:16

Бывший полузащитник «Боруссии» Бут: «Дортмунд не должен был пропускать от Карвахаля»

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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут прокомментировал поражение немецкой команды от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Это футбол, такое бывает. В первом тайме у «Боруссии» были шансы. Например, Адейеми мог забить, но неправильно ушел от вратаря. А во второй половине Карвахаль просто реализовал свой момент. Непонятно, кто и как его держал. Такой невысокий игрок забил. Причем за 10 минут до гола был аналогичный момент, когда Карвахаль с такой же позиции пробил чуть выше. Не должен был Дортмунд пропускать от Карвахаля. Второй гол «Реала» пришел после ошибки Матсена», — приводит слова Бута Metaratings.ru.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Источник: Metaratings.ru
Владимир Бут
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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