Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:02

Представитель Худякова: «Важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера «Штурма» Даниила Худякова, в комментарии «СЭ» оценил игру россиянина в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Игра для Даниила была не самая сложная. Это его дебют в еврокубках в новой команде. Видно, что волнение помешало ему сыграть в начале игры более уверенно ногами, но потом он успокоился. Видно, что партнеры по команде его поддерживали. Сама игра была несложная, все моменты, в которых он участвовал — игра ногами. На линии практически работы не было. Был один эпизод в концовке, но там он обязан был сработать грамотно, что он и сделал. Тем не менее, важно, что Даниил сыграл на ноль. Видно, что команда его приняла. Это хороший первый шаг», — сказал Кузьмичев «СЭ».

20-летний россиянин подписал контракт с австрийским клубом летом этого года.

Даниил Худяков
Футбол
ФК Жирона
ФК Штурм

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Сегодня
Вчера
Неделя