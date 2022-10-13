Власти Парижа могут сократить гостевую квоту для «Маккаби» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за опасений насчет беспорядков

Власти Парижа рассматривают вероятность сокращения гостевой квоты на матч 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби» (Хайфа), сообщает Sport5.co.il.

В столице Франции опасаются беспорядков на фоне ближневосточного конфликта, из-за чего пока отказываются утвердить квоту в 5 процентов (2400 билетов) от вместительности стадиона для болельщиков израильской команды. В Париже считают матч «игрой повышенного риска».

Отмечается, что более 1200 фанатов «Маккаби» уже приобрели билеты, а сам клуб обратился в УЕФА с просьбой вмешаться в ситуацию. Есть вероятность, что квота для израильского клуба будет сокращена на 20-30 процентов.

Матч «ПСЖ» — «Маккаби» состоится 25 октября. Парижане лидируют в группе H с 8 очками в 4 матчах, команда из Хайфы идет на последнем, четвертом месте с 3 очками в 4 играх.

(Эли Швидлер)