Во Франции считают Доннарумму проблемой для «ПСЖ»: «Хорошая новость для Сафонова»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». 25-летний итальянец пропустил два гола в первом тайме.

«Думаю, что матч «ПСЖ» против «Арсенала» это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в этом сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.