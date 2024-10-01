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Сегодня, 23:09

Во Франции считают Доннарумму проблемой для «ПСЖ»: «Хорошая новость для Сафонова»

Журналист назвал игру Доннаруммы с «Арсеналом» хорошей новостью для Сафонова
Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала». 25-летний итальянец пропустил два гола в первом тайме.

«Думаю, что матч «ПСЖ» против «Арсенала» это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в этом сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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