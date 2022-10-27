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Лига чемпионов

Сегодня, 06:33

Тер Штеген — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: «У нас болезненный период в этом турнире»

тер Штеген прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Каталонский клуб в 5-м туре группового этапа проиграл дома «Баварии» (0:3).

«Сейчас у нас глобально болезненный период в Лиге чемпионов. Этот турнир был одной из наших основных целей, но теперь мы должны думать о том, что ждет нас дальше. Конечно, у нас присутствует самокритика. Это необходимо. Но нужно двигаться дальше. Необходимо сконцентрироваться на ла лиге, вернуть положительные эмоции. Теперь мы должны побороться в Лиге Европы. Самое главное, чтобы это поражение на нас никак не отразилось», — приводит слова тер Штегена Diario Sport.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15 очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ter-stegen-momento-doloroso-champions-ter-stegen-barca-bayern-77772233
Марк-Андре тер Штеген
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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