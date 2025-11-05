Вратарь «Баварии» Нойер признан лучшим игроком матча с «ПСЖ»

Капитан «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). 39-летний немец сделал 8 сэйвов.

«В критические моменты он несколько раз спасал команду, находившуюся под мощным прессом соперника. В этих эпизодах он был очень спокоен, записав в свой актив три-четыре великолепных сейва», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 3-е место в турнирной таблице — 9 очков. «Бавария» вышла в лидеры — 12 очков.