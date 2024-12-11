Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:23

Голкипер «Интера» Соммер: «В концовке игры с «Байером» удача отвернулась от нас»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Голкипер «Интера» Ян Соммер оценил игру команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:1).

«В конце игры удача отвернулась от нас. Конечно, мы раздосадованы. Мы дважды могли выбить мяч от своих ворот, но не сделали этого. Но мы проиграли очень сильной команде. Что касается турнирного положения, то все еще в наших руках», — цитирует Соммера пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Байер» набрал аналогичное количество очков и идет 2-м.

Источник: UEFA
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Зурабишвили сообщила о появлении поезда-декорации перед ее дворцом
Лукашенко заявил о развернувшейся борьбе основных мировых игроков в Сирии
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Экс-премьер Украины назвал реальную численность населения страны
Сегодня
Вчера
Неделя