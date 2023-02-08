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Лига чемпионов

Сегодня, 16:57

Меньян пропустит матч ЛЧ против «Тоттенхэма» 14 февраля

Руслан Минаев
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Вратарь «Милана» Майк Меньян пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, голкипер все еще не в полной форме и полное восстановление может продлиться до марта. В «Милане» надеются, что Меньян сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала ЛЧ в Лондоне.

Футболист не играет с октября из-за различных повреждений. Из-за повреждения Меньян не ездил со сборной Франции в Катар на чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне 27-летний француз успел сыграть 9 матчей во всех турнирах, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Милан» — «Тоттенхэм» состоится 14 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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