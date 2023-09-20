Вратарь с русскими корнями получил фантастическую оценку после гола в Лиге чемпионов

29-летний голкипер «Лацио» Иван Проведель не только стал главным героем вечера в Лиге чемпионов, но и получил очень высокую оценку за свою игру.

La Gazzetta dello Sport, которая является ведущим спортивным изданием Западной Европы, поставила итальянскому вратарю с русскими корнями 9.0 по десятибалльной системе.

«Он спасал команду тогда, когда можно было. А один выручил и тогда, когда это казалось совсем невозможным. На последних секундах пошел в чужую штрафную и забил гол, принеся команде ничью» — восхищается спортивное издание номер один.

«Лацио» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Проведель сравнял счет на 90+5-й минуте встречи. Он стал вторым вратарем в истории ЛЧ, забившим гол в турнире. Ранее это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.