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Лига чемпионов

Сегодня, 22:40

Вратарь «Спортинга» привез два гола и был удален в матче Лиги чемпионов с «Марселем»

Антонио Адан.
Фото Global Look Press

«Марсель» в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Спортингом» (4:1). Гости открыли счет уже на первой минуте встречи, но из-за действий вратаря Антонио Адана пропустили два мяча уже к 17-й минуте.

Сначала 35-летний испанец, находясь в нескольких метрах от линии ворот, выбил мяч точно в Алексиса Санчеса.

Через несколько минут Адан выбил мяч точно на ногу сопернику, после чего «Марсель» провел атаку, которая завершилась ударом Амина Арита практически по центру ворот.

А на 23-й минуте Адан получил красную карточку за игру руками за пределами штрафной.

Лига чемпионов. Группа D
04 окт, 19:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:1
Спортинг

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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17%

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ИТБ1 (2.5)

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ФК Марсель
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0
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