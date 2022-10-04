Вратарь «Спортинга» привез два гола и был удален в матче Лиги чемпионов с «Марселем»

«Марсель» в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Спортингом» (4:1). Гости открыли счет уже на первой минуте встречи, но из-за действий вратаря Антонио Адана пропустили два мяча уже к 17-й минуте.

Сначала 35-летний испанец, находясь в нескольких метрах от линии ворот, выбил мяч точно в Алексиса Санчеса.

Через несколько минут Адан выбил мяч точно на ногу сопернику, после чего «Марсель» провел атаку, которая завершилась ударом Амина Арита практически по центру ворот.

А на 23-й минуте Адан получил красную карточку за игру руками за пределами штрафной.