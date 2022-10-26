Вратарь «Зальцбурга» Кен разочарован поражением команды от «Челси»

Вратарь «Зальцбурга» Филипп Кен прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Лондонский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Победила команда с более высоким классом. Хаверц забил невероятный гол. Он не забивает такие мячи каждый день. Надо поздравить его с этим. Мы немного разочарованы — хотелось бы сыграть вничью», — цитирует Кена сайт УЕФА.

«Зальцбург» пока занимает второе место в группе с 6 очками, но «Милан» и загребское «Динамо», у которых по 4 очка, проведут свой матч позже.