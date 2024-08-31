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Сегодня, 15:54

Все 18 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов начнутся в одно время

Игнат Заздравин
Корреспондент
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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На официальном сайте УЕФА опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов.

Все 18 матчей решающего последнего тура пройдут 29 января и начнутся в одно время — 20.00 по московскому времени. Полностью расписание опубликовано на сайте УЕФА.

29 августа состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. С текущего сезона общий этап с 36 командами заменил традиционный групповой турнир, объединявший 32 клуба. Каждый участник сыграет восемь матчей — по две игры с соперниками из 4 корзин.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
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