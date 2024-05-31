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Сегодня, 14:02

Колосков — о финале Лиги чемпионов: «Предвкушаю очень хорошую игру и два часа счастливого времени»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

«С удовольствием жду завтрашнего вечера, чтобы сесть к экрану и посмотреть футбол. Не за кого конкретного болеть не буду. Как можно болеть за чужие команды? За свои это другое дело. Есть какие-то приятности определенные. Я болельщик «Динамо», а там какая разница. Я просто предвкушаю очень хорошую игру и два часа счастливого времени», — сказал Колосков «СЭ».

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

«Реал» не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми встреч кряду.

(Софья Грецкая)

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Вячеслав Колосков
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