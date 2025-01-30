Ямаль: «Я очень рад получить награду Лучшему игроку матча — но лучше, когда побеждает команда»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о признании его лучшим игроком матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).

«Я очень рад получить награду Лучшему игроку матча — но лучше, когда побеждает команда. «Аталанта» хорошо прессинговала, поэтому сыграть так, как мы планировали в первом тайме нам дорого стоило. Жаль только, что сыграли вничью», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.

«Барселона» набрала 19 очков, заняла 2-е место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.