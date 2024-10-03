Облак: «К сожалению для нас, «Атлетико» проиграл 0:4, а могло быть и хуже»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:4) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«С самого начала все было очень плохо. Мы не сражались от начала и до конца. Они проделали большую работу, у них отличная команда, и они заслужили эту победу. Они сделали гораздо больше, чем мы. К сожалению для нас, мы проиграли 0:4, а могло быть и хуже», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

«Бенфика» набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками занимает 23-ю строчку.