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Облак: «К сожалению для нас, «Атлетико» проиграл 0:4, а могло быть и хуже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:4) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«С самого начала все было очень плохо. Мы не сражались от начала и до конца. Они проделали большую работу, у них отличная команда, и они заслужили эту победу. Они сделали гораздо больше, чем мы. К сожалению для нас, мы проиграли 0:4, а могло быть и хуже», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

«Бенфика» набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Атлетико» с 3 очками занимает 23-ю строчку.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Ян Облак
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Бенфика

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