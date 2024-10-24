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Сегодня, 04:07

Облак: «Мы должны были побеждать «Лилль», но выиграть не удалось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Лилля» в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны были побеждать сегодня, но выиграть не удалось. Конечно, впереди еще много матчей, и мы уверены, что можем все исправить, но мы уже говорили это после предыдущей игры с «Бенфикой». Нельзя опускать руки. Мы должны сражаться и исправлять ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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