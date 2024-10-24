Облак: «Мы должны были побеждать «Лилль», но выиграть не удалось»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Лилля» в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны были побеждать сегодня, но выиграть не удалось. Конечно, впереди еще много матчей, и мы уверены, что можем все исправить, но мы уже говорили это после предыдущей игры с «Бенфикой». Нельзя опускать руки. Мы должны сражаться и исправлять ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

«Атлетико» с 3 очками занимает 27-е место в турнирной таблице. «Лилль» идет на 15-й строчке — 6 очков.