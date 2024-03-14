Соммер: «Шансы были у обеих команд, но все решили мелочи»

Вратарь «Интера» Ян Соммер прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2, пен. — 2:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелое поражение, очень тяжелое. Мы могли забить больше. У нас были хорошие шансы, но мы ими не воспользовались. На этом уровне это так. Шансы были у обеих команд, но все решили мелочи. Конечно же, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда. Мы должны высоко держать голову и двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Соммера.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.