«Янг Бойз» м «Астон Вилла» встретятся в первом туре Лиги чемпионов

«Янг Бойз» и «Астон Вилла» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария), начало матча — в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», прямая трансляция доступна по подписке на платформу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Янг Бойз» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Янг Бойз» в отборочном раунде в августеобыграл «Галатасарай». «Астон Вилла» напрямую попала в основной турнир ЛЧ, заняв четвертое место в АПЛ-2023/24.