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Сегодня, 22:15

«Янг Бойз» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Янг Бойз» и «Аталанта» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Янг Бойз» примет «Аталанту» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября.
Фото Reuters
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«Янг Бойз» примет «Аталанту» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку семи вечерних игр в формате мультикаста — интересные моменты в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Янг Бойз» — «Аталанта» можно ознакомиться также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
Аталанта

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» потерпел четыре поражения, а «Аталанта» набрала 8 очков. В четвертом туре «Янг Бойз» проиграли «Шахтеру» (1:2), а «Аталанта» победила «Штутгарт» (2:0).

Футбол
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ФК Янг Бойз

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