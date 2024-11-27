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Сегодня, 00:52

Дубль и три голевые передачи де Кетеларе принесли «Аталанте» крупную победу над «Янг Бойз»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Янг Бойз» — «Аталанта».
Фото Reuters
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«Аталанта» в гостях разгромила «Янг Бойз» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:1.

Полузащитник бергамасков Шарль де Кетеларе набрал 5 результативных действий. На его счету два гола (28-я и 56-я минуты) и три результативные передачи. Также дубль оформил Матео Ретеги (9-я и 39-я). По голу забили Сеад Колашинац (32-я) и Лазар Самарджич (90+1-я).

Единственный мяч хозяев на 11-й минуте забил Сильвер Ганвула.

«Аталанта» (11 очков) поднялась на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Янг Бойз» (0) потерпел пятое поражение кряду и идет на последней, 36-й позиции.

В следующем туре команда Джан Пьеро Гасперини на своем поле примет мадридский «Реал». Игра состоится 10 декабря. Швейцарский клуб на день позже в гостях сыграет со «Штутгартом».

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:6
Аталанта

Источник: Таблица Лиги чемпионов
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Янг Бойз

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