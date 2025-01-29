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«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграют в 8-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на «Стад де Сюис» в Берне (Швейцария) начинается в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
29 янв, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
Црвена Звезда

Трансляцию встречи в Берне в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также доступна перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (стрим с 23.00).

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«Янг Бойз» в седьмом туре уступил «Селтику» (0:1), а «Црвена Звезда» — проиграла ПСВ (2:3). Перед заключительным игровым днем швейцарский клуб занимает последнее, 36-е место в турниной таблице общего этапа с нулем очков, у сербской команды — 3 очка и 32-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Янг Бойз
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