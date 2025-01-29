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«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

Матч между «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» состоится в Лиге чемпионов 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Матч между «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» состоится в 8-м туре общего этапа Лиге чемпионов в среду, 29 января. Начало игры на «Стад де Сюис» в Берне (Швейцария) — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
Црвена Звезда

В прямом эфире матч можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту сервиса возможен по платной подписке.

После 7 туров общего этапа «Янг Бойз» набрал 0 очков и занимает последнее, 36-е место в таблице, в предыдущем матче швейцарцы уступили «Селтику» (0:1). У «Црвены Звезды» 3 очка и 32-я строчка, в прошлом туре сербы проиграли ПСВ (2:3).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Црвена Звезда
ФК Янг Бойз
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