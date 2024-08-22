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«Янг Бойз» победил «Галатасарай», «Мидтьюлланн» и «Слован» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Янг Бойз» дома обыграл «Галатасарай» в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 3:2. Встреча прошла на арене «Стад де Сюис».

За швейцарский клуб дубль оформил Жоэль Монтейро (3-я и 45+4-я минуты), еще один гол забил Филип Угринич на 86-й минуте с пенальти. У турецкой команды дубль на счету Миши Батшуайи (67-я и 72-я).

На 84-й минуте защитник «Галатасарая» Абдюлкерим Бардакджы получил вторую желтую карточку.

Ответная игра пройдет 27 августа в Стамбуле. Победитель противостояния выйдет в общий этап ЛЧ.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
21 авг, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
3:2
Галатасарай

В другом матче «Мидтьюлланн» дома сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы — 1:1.

Ответная игра между командами состоится 28 августа в Словакии.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
21 авг, 22:00. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
1:1
Слован Бр

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Мидтьюлланн
ФК Слован
ФК Янг Бойз
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