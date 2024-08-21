«Янг Бойз» (Швейцария) встретится с «Галатасараем» (Турция) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 21 августа. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне, начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Обе команды проведут первый матч в еврокубковом сезоне. Ответная игра состоится 27 августа, победитель противостояния выйдет в общий этап ЛЧ.

В сезоне-2023/24 «Янг Бойз» и «Галатасарай» заняли третье место в своих группах Лиги чемпионов и вышли в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала швейцарцы уступили португальскому «Спортингу» (2:4 по сумме двух встреч), а турки проиграли чешской «Спарте» с общим счетом 4:6.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры.