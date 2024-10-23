«Янг Бойз» и «Интер» встретятся в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 23 октября. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» в Берне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Янг Бойз» — «Интер» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В первых двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» проиграли «Астон Вилле» (0:3) и «Барселоне» (0:5). «Интер» в то же время сыграл вничью с «Мачестер Сити» (0:0) и победил «Црвену Звезду» (4:0).