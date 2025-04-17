Зоммер: «Рады, что выбили из Лиги чемпионов фаворита»

Вратарь «Интера» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланская команда по сумме двух игр пробилась в полуфинал.

«Я очень устал, но очень-очень счастлив. Мы провели хорошую игру против сильного соперника. Во втором тайме мы очень хорошо защищались как команда. Я хорошо знаю «Баварию», она оказывала сильное давление, и мы сели в глухую оборону. Но мы здорово защищались как команда, именно так и приходят победы. Сегодня мы увидели, что нам придется выкладываться по полной в каждой игре. Рады, что выбили фаворита. Посмотрим, как далеко сможем пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

В 1/2 финала «Интер» сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, ответный — 6 мая в Италии.

Во втором полуфинале «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первый матч в Лондоне, ответный — в Париже.