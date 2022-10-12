Йовичевич: «Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили»

Сегодня, 09:09
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).
«Мы провели отличный матч против лучшей команды мира. Мы были очень близки к победе над «Реалом», но это спорт, и мы должны это принять. Конечно, немного обидно, но это нормально. Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили, но так оно и было. И это то, чем мы должны гордиться. Я наслаждался каждой секундой матча, за исключением концовки», — приводит Marca слова Йовичевича.
Также он сообщил о сказанных ему словах тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Он сказал мне в конце, что мы заслужили победу. Он один из лучших примеров для меня. Анчелотти сказал мне, что ему очень понравилась моя команда и что у нас есть много вариантов пройти квалификацию», — добавил тренер.
На данный момент «Шахтер» занимает 3-е место в группе F (5 очков), «Реал» лидирует с 10-ю очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования