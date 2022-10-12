Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:09

Йовичевич: «Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили»

Алина Савинова

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1).

«Мы провели отличный матч против лучшей команды мира. Мы были очень близки к победе над «Реалом», но это спорт, и мы должны это принять. Конечно, немного обидно, но это нормально. Если бы три месяца назад нам сказали, что мы можем сыграть вничью с «Реалом», мы бы не поверили, но так оно и было. И это то, чем мы должны гордиться. Я наслаждался каждой секундой матча, за исключением концовки», — приводит Marca слова Йовичевича.

Также он сообщил о сказанных ему словах тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Он сказал мне в конце, что мы заслужили победу. Он один из лучших примеров для меня. Анчелотти сказал мне, что ему очень понравилась моя команда и что у нас есть много вариантов пройти квалификацию», — добавил тренер.

На данный момент «Шахтер» занимает 3-е место в группе F (5 очков), «Реал» лидирует с 10-ю очками.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/10/12/6345d69922601df9248b4583.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии
«Заставлять русских выступать под нейтральным флагом — преступление против всего человечества». Громкое интервью чемпиона Олимпиады из Италии
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»
ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сампаоли — об игре «Севильи» в матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во многих моментах»

Лига чемпионов: «Наполи» — «Аякс», «Барселона» — «Интер» и другие матчи 12 октября