Брандт: «Ройс был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте.»

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» рассказал, что Марко Ройс был его кумиром в детстве.

«Мне довелось поиграть с обоими. Тони — абсолютная икона футбола, выдающийся игрок, который выиграл все. Марко — одна из причин, по которой я играю за «Боруссию». Он был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним по-прежнему очень весело. Ройс и Кроос — громкие имена, которые говорят сами за себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.