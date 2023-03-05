Нагельсманн о матче с «ПСЖ»: «Их трудно победить, это одна из лучших команд Европы»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Для меня важны манера и стиль игры. Результат может зависеть от нескольких вещей — и у нас больше шансов. Но стиль игры определяет то, каким будет сезон. Я сказал команде, что в среду у нас очень важная игра, нам нужно сыграть интенсивно. Их очень трудно обыграть — это одна из лучших команд в Европе», — приводит слова Нагельсманна France24.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.