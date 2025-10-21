«Юнион» — «Интер»: Мартинес и Эспозито сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Юнионом» и «Интером» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Констант Ваденсток» в Брюсселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Юнион»: Схерпен, Лейсен, Берджесс, Макаллистер, Халайли, Расмуссен, Зорган, ван ден Перре, Ньянг, Дэвид, Айт-эль-Хадж.

»Интер»: Зоммер, Аугусто, Бастони, де Врей, Биссек, Думфрис, Зелиньски, Чалханоглу, Фраттези, Эспозито, Мартинес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Юнион» — «Интер» и других матчей общего этапа Лиги чемпионов 21 октября.