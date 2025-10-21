«Юнион» и «Интер» встретятся в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 октября. Игра пройдет на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

21 октября, 22:00. Lotto Park (Брюссель)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Юнион» — «Интер» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч в Брюсселе покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также запускает перекличку лучших моментов игр в одном отдельном окне (начало в 21.55 мск).

В двух турах общего этапа ЛЧ «Юнион» набрал 3 очка, «Интер» — 6.