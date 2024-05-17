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Сегодня, 19:30

Клопп — о результатах «Ливерпуля»: «Трижды попасть в финал Лиги чемпионов — феноменальное достижение»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты мерсисайдцев за время своей работы в английском клубе.

Ранее специалист заявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.

«Мы знаем, что могли бы выиграть больше, но я не могу этого изменить. Мы могли бы выиграть и меньше. Не стать чемпионом, отставая на одно очко, — не самый хороший опыт, но это опыт. Мы могли бы больше раз выиграть Лигу чемпионов. Попасть в три финала — феноменальное достижение», — приводит слова Клоппа ESPN.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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