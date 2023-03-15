Клопп — о матче с «Реалом»: «Если вероятность нашего прохода хотя бы один процент, я бы хотел попробовать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед ответной встречей с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о шансах его команды на проход в следующую стадию. В первой встрече мерсисайдцы разгромно уступила на своем поле (2:5).

«Я сказал три недели назад, что «Реал» уже прошел в четвертьфинал. Теперь, спустя три недели, мы приехали сюда. Если вероятность нашего прохода хотя бы один процент, я бы хотел попробовать. Мы здесь, чтобы сыграть с очень сильным соперником и попытаться победить», — цитирует Клоппа BBC.

Ответная встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.