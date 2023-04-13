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Лига чемпионов

Сегодня, 20:40

Семин — о Кварацхелии: «Он редкий талант!»

Семин высказался об игре Хвичи в матче против «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Хвича Кварацхелия и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в первом матче против «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1) и отсутствие на поле нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена.

«Сможет ли Хвича показывать такой же высокий уровень вне связки с Осимхеном? К этому нужно еще привыкнуть. Когда он без него, то каждый раз этой передачей ищет Осимхена. Я думаю, пройдет время, и будет показывать такой же уровень. Они же не родные братья! Сработались хорошо, но придется и самому одному из этой ситуации выходить. Хвича тоже редкий талант», — сказал Семин «СЭ».

Осимхен пропустил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов из-за травмы бедра.

Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.

(Валерия Яшвили)

Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
Юрий Семин
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