Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Милана» над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Одно дело — «Наполи» работает в этой связке с Осимхеном, другое дело — один Хвича. Он вчера достойно играл. Это был не выдающийся его матч, но играл он хорошо. Честно говоря, удивлен, почему его поменяли. Судейство было не очень, на мой взгляд, хорошим в этом матче. Мне кажется, что ряд ошибок судья допустил в пользу «Милана». Но все впереди. В следующей игре все определится у «Наполи», — сказал Семин «СЭ».

Ответная встреча состоится в Неаполе 18 апреля.

(Валерия Яшвили)